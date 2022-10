Kanye West nella bufera | «Ha assunto l’avvocato di Johnny Depp»

(Di sabato 22 ottobre 2022) Dopo la controversa maglia sfoggiata a Parigi e le frasi sulla morte di George Floyd, il rapper è tornato nell’occhio del ciclone: secondo TMZ, per gestire i suoi «interessi commerciali», si sarebbe rivolto alla società Brown Rudnick, di cui è partner Camilla Vasquez, il legale dell’ex Pirata dei Caraibicausa contro l’ex moglie Amber Heard

Balenciaga ha ufficialmente interrotto i rapporti con. Dopo esser tenuto a lungo un basso profilo, la maison francese del gruppo Kering ha chiuso i rapporti con il rapper che si fa chiamare Ye dopo le sue affermazioni contro verse dei giorni ...USA L'affermazione disecondo cui il fentanyl, e non Derek Chauvin, avrebbe ucciso George Floyd è falsa Affermazione falsa: Il 16 ottobre 2022, durante un'intervista con il podcast Drink ...Neanche un mese fa il rapper Ye sfilava per Balenciaga, oggi la casa madre ha comunicato l’interruzione dei rapporti: come si è rotto il sodalizioAnche il colosso Adidas - riporta la Cnn - ha dichiarato che sta rivedendo la sua partnership con il rapper a causa dei rapporti divenuti sempre più tesi ...