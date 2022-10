Kadyrov | i figli del leader ceceno consegnano tre prigionieri ucraini | ?«Tutti quelli che erano con loro sono morti»

... ovvero le persone che scelgono di non avere. "L'Operazione militare speciale non si combatte ...dell'Accademia delle scienze cecena Giambulat Umarov ha trasmesso un messaggio di Ramzan. "......cecene guidate dal falco Ramzan. Il leader di Grozny, ritenuto tra i più sanguinari al servizio di Putin, nelle scorse settimane aveva fatto sapere di aver inviato al fronte i tre...La legge sui giovani estesa a tutta la società: «Una lotta di civiltà». All’indice anche il film «Chiamami con il tuo nome» del regista italiano. Vietato anche solo nominare «i rapporti sessuali non t ...Un milione e mezzo di persone senza elettricità, impianti energetici pesantemente danneggiati, internet a singhiozzo in diverse regioni. Giorno dopo giorno, il martellamento di bombe russe continua a ...