Juventus | pazza idea per il dopo Allegri | ritorna un ex odiatissimo dai tifosi

(Di sabato 22 ottobre 2022) Alla, sono passati numerosi allenatori e numerosi giocatori. Uno in particolare, tra le due categorie, potrebbe tornare a breve. Nel corso della sua storia recente, laha avuto una marea di giocatori e di allenatori rappresentativi. Indubbiamente, tra questi vi rientrano campioni e leggende di ogni tipologia. Con alcuni di questi, il rapporto di lavoro in questione è finito bene. Ma con altri, è finito male. ANSA FotoUn esempio emblematico, è quello di De Ligt. Nel momento in cui il difensore olandese è partito, la delusione deiè stata tanta. Soprattutto verso la società, la quali ha ceduto un vero e proprio pezzo pregiato della retroguardia bianconera. Tuttavia, alcune dichiarazioni del giovane difensore centrale ex Ajax non sono affatto andate giù ai supporter bianconeri. I quali, giustamente, hanno chiesto ...

DAZN

Il Monza batte 3 - 2 in trasferta l'Udinese ai sedicesimi di finale e si qualifica per gli ottavi, dove a gennaio incontrerà la. Partitaalla Dacia Arena: gli uomini di Palladino passano in vantaggio nel primo tempo con Valoti prima di subire la rimonta nella ripresa con la doppietta di Perez. Ma al 69 entrano ...Stagione, peraltro, quella che stiamo vivendo: mai un Mondiale si è disputato in questo ... ma intanto ha anteposto gli interessi della nazionale francese a quelli della. Rimanendo in ... Juventus, pazza idea: ritorna Conte se Allegri va via Alla Juventus, sono passati numerosi allenatori e numerosi giocatori. Uno in particolare, tra le due categorie, potrebbe tornare a breve.Tra le idee che più solleticano la fantasia dei tifosi del Genoa ce n'è una in particolare, che punta in direzione di Torino, più precisamente verso la Juventus. Il club rossoblù è reduce da una buona ...