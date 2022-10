Juventus | infortunio Paredes | le ultime sul centrocampista

Leggi su calcionews24

(Di sabato 22 ottobre 2022) Allegri perde anche: lesuldellache rischia anche di saltare un big match Nellastop anche per Leandro. Ilargentino ha riportato un problema al tendine del ginocchio ieri sera nella partita contro l’Empoli. Il giocatore salterà sicuramente le prossime partite contro Benfica e Lecce e resta in bilico per il big match contro l’Inter, in programma 6 novembre. Domani gli esami che daranno risposte sui tempi di recupero. L'articolo proviene da Calcio News 24.