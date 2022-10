Juventus | Gazzetta | “Signora quattro bellezze”

Leggi su seriea24

(Di sabato 22 ottobre 2022)- Come riporta lala squadraritrova il sorriso dopo un periodo davvero difficile ad oggi. “onda lunga del ritiro continua a dare i suoi frutti. O, se volete, la reazione d’orgoglio dopo la figuraccia israeliana. Per la prima volta lavince due partite di fila in campionato, ritrova i gol (un poker non lo aveva ancora mai realizzato, le mancava dal dicembre 2020) e le belle prestazioni di alcuni giocatori fin qui latitanti. Come Rabiot, autore di una doppietta e di una partita di grande sostanza. O come altri che sembravano sulla via della bocciatura definitiva, come Kean che ha aperto le danze e ha sfiorato più volte il bis. Soltanto Vlahovic si è astenuto dalla festa, limitandosi a qualche battaglia senza riuscire a tirare mai. Ma in una serata così, la ...