Juventus | esonero Allegri? Sentite Marianella

(Di sabato 22 ottobre 2022) Il telecronista Massimoha detto la sua sul futuro di Massimilianoallanegli studi di Sky Sport. Il tecnico toscano sta cercando di uscire dalla crisi di gioco e di risultati della Vecchia Signora in questo inizio di stagione, e si stanno intravedendo le prime risposte positive della squadra.Ecco le parole di: “Lascerei lavorare. Condivido la decisione delladi tenerlo e tutelarlo. Non ha gestito male le difficoltà, né tantomeno risolto tutti i problemi, ma non ha ancora avuto tutte le armi a sua disposizione.“