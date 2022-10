Juventus-Empoli 4-0 | le reazioni social dei tifosi bianconeri | VIDEO

(Di sabato 22 ottobre 2022) Ieri sera ladi Massimiliano Allegri ha battuto in casa l'di Paolo Zanetti per 4-0. Reti di Moise Kean, Weston McKennie e Adrien Rabiot (2). Ledei, increduli per i nomi finiti sul tabellino marcatori

InzaghiCLASSIFICA SERIE A: Napoli e Milan* 26 punti; Atalanta 24; Roma 22; Lazio e Udinese 21;* 19; Inter 18; Salernitana* 13; Sassuolo 12;* e Torino 11; Monza* 10; Fiorentina 10; ...TORINO - Non serve uno scienziato per capire quanto Gleison Bremer servirebbe a unache lentamente si sta riprendendo dallo choc. Non ne è ancora uscita completamente, ma le ...contro l'...Sul proprio canale YouTube, la Juventus ha pubblicato il video dell'allenamento odierno. Chi ha giocato ieri sera ha svolto lavoro di scarico, mentre chi non ha giocato ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...