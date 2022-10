Juventus | Allegri può sorridere | buone notizie sul rientro di Chiesa!

Dopo 10 minuti arriva il raddoppio di McKennie , su cross di Cuadrado, lo Stadium si rasserena così comein panchina. Ma non basta, Rabiot ha ancora birra nelle gambe e va a prendersi il 3 - ...TORINO Ladà seguito alla vittoria nel derby, batte anche l'Empoli e si rilancia in ... Mckennie e alla doppietta di Rabiot: la squadra disale così a 19 punti in classifica ...Stefano Agresti ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla partita contro l'Empoli, vinta dalla Juventus per 4-0 ...La Juve ha rimesso la testa fuori dal sacco e punta dritta verso la rimonta in campionato. I rischi, però, non sono finiti per Allegri ...