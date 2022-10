Juve | Kean insidia Vlahovic e Milik Allegri ci pensa per il Benfica e le statistiche sono per l’azzurro

Lacontrobatte con una compattezza ritrovata e una condizione fisica in via di miglioramento , ... In attacco non stupirebbe il ritorno di Milik dal primo minuto al fianco di Vlahovic , con...Nel tabellino è tornato ad essere presente persino Moise(non segnava da mesi) e ha fatto doppietta pure Rabiot , manca però il cannoniere serbo. Che, ad un certo punto, è stato pure sostituito ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...Juve-Empoli 4-0: il meglio e il peggio visto ieri sera allo Stadium, risorge anche Moise Kean, Allegri "ha studiato" ...