(Di sabato 22 ottobre 2022) L’Italia continua a recitare un ruolo da protagonista anchedeldi Abue, dopo i quattro podi di ieri, conquista altri due piazzamenti di prestigio conin occasione del quartultimo appuntamento stagionale del World Tour di. Il 24enne napoletano ha disputato una gara di primo pianocategoria fino a 73 kg, facendo valere sul tatami il suo status ditesta di serie del tabellone e fermandosi solo in finale contro lo svizzero Nils Stump (ippon in 1’45”) dopo aver battuto il gambiano Faye Njie, il tedesco Alexander Gabler, il moldavo Petru Pelivan e l’ostico uzbeko Obidkhon Nomonov. ...

Slam diad Abu Dhabi , prima giornata in terra emiratina contrassegnata dall'assegnazione di cinque ori, su tutti quello strepitoso conquistato dall'azzurro Elios MANZI . Tra gli uomini - ...Prosegue dunque la significativa striscia positiva di Milani, al quinto piazzamento consecutivo nella top3 deiSlam. Niente podio invece per la giovane campana, reduce dal fantastico bronzo ... Judo, Grand Slam Abu Dhabi 2022: doppio podio azzurro nella seconda giornata con Giovanni e Martina Esposito Al Grand Slam di Abu Dhabi, quartultima tappa stagionale del World Tour di judo, Elios Manzi è oro. E’ stato autore di un percorso perfetto. Ha regolato nell’ordine l’egiziano Nawar Awad, l’ostico fra ...Prima giornata in terra emiratina contrassegnata dall'assegnazione di cinque ori, su tutti quello conquistato da Elios Manzi ...