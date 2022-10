Corriere dello Sport

Si fa male, al suo posto Cabral. Al 10' malinteso tra Falcone e Baschirotto su un cross, ma ... L'intervento del Var, Guida, vanifica l'perché Bonaventura era in fuorigioco. È invece il ...Poi arriva un'vana, al 36' Hysaj gonfia la rete ma il gol viene annullato per fuorigioco. ... Fiorentina - Hearts 5 - 1 Marcatori: 6' pt, 22' pt Biraghi, 32' pt e 34' st Gonzalez, 38' pt ... Jovic, l'esultanza polemica dopo il gol: il motivo del gesto in diretta tv Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha parlato così a Sky Sport dopo la sconfitta contro l’Inter: “Sinceramente non so neanche cosa dire. Penso all’ennesimo ...TERRACCIANO - Battuto due volte nel primo quarto d’ora può far poco sulle conclusioni di Barella e Lautaro, mentre esce bene su Di Marco poco dopo il rigore di Cabral. Attento su un ...