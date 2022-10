Italia fuori dai Mondiali Qatar 2022 | Roberto Mancini ammette | “Ho pensato di lasciare”

Leggi su sportface

(Di sabato 22 ottobre 2022) “La voglia di allenare non manca mai, le due partite di Nations League hanno aiutato. Ma adesso inizia il mese più difficile. Se hodi? Sì, ci ho. Quando le cose vanno male la responsabilità è dell’allenatore, quindi è un pensiero che ci sta”. Questa l’ammissione diai microfoni di Rai Due, parlando dell’imminente inizio deidia cui l’, come ben noto, non si è qualificata. Il ct azzurro ha poi analizzato il percorso nelle qualificazioni, sottolineando: “Siamo sempre stati in testa al girone, lo abbiamo dominato, così come abbiamo dominato a Basilea. A Roma abbiamo faticato di più, poi c’è stato quel rigore all’89’… A parte la sconfitta con la Macedonia, dove abbiamo ...