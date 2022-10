Iran | l’atleta Elnaz Rekabi agli ‘arresti domiciliari’

Leggi su italiasera

(Di sabato 22 ottobre 2022) (Adnkronos) – Sarebbearresti domiciliari, senza possibilità di usare il suo telefono cellulareiana, che nei giorni scorsi ha partecipato ai Campionati asiatici di arrampicata sportiva in Corea del Sud senza indossare il velo e che per questo sarebbe stata costretta a scusarsi. Lo ha riferito nelle ultime ore Bbc in lingua farsi, dopo le notizie del ritorno a Teheran della. Secondo una fonte, la climber 33enne avrebbe ricevuto minacce sulla confisca delle proprietà di famiglia se non si fosse scusata per quanto avvenuto, per il velo caduto “inavvertitamente”. Secondo la fonte,viene trattenuta nella sua abitazione, mentre per le autorità “è in casa perché ha bisogno di riposo”. L'articolo proviene da Italia Sera.