Inzaghi | ' Vogliamo giocarci il campionato Lautaro non mi ha mai preoccupato'

...un passo per volta" Queste le parole dialla vigilia: "Quello che conta è ragionare un passo per volta - dice il tecnico- ci sono ancora tantissime partite davanti, ma di certo......anche un arbitraggio abbastanza discutibile e fortemente contestato da mistera fine gara, è la prima volta che succede: " Alcune decisioni arbitrali mi stanno iniziando a stufare,...4-3 folle per l'Inter di Simone Inzaghi in casa della Fiorentina. Il tecnico nerazzurro risponde così a Sky a fine gara ...FIRENZE - "Siamo stati raggiunti due volte, ma la squadra ci ha sempre creduto. Vittoria importantissima, al di là dei tre punti. A parere mio fino al rigore abbiamo fatto benissimo, poi abbiamo subit ...