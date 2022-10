Inter | Inzaghi | 'Dobbiamo alzare l'aggressività in trasferta Correa? Mi aspetto tanto da tutti'

...Vincenzo Italiano e Simone: FIORENTINA (4 - 3 - 3): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Amrabat, Duncan, Bonaventura; Kouamé, Cabral, Gonzalez. All: V. Italiano(3 -...L'di Simoneinvece viene da due vittorie consecutive, contro Salernitana e Sassuolo. Segui la partita tra viola e nerazzurri in diretta sul nostro sito. 20:10 Fiorentina -, l'...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...Esame di Fiorentina per l’Inter di Simone Inzaghi. La formazione nerazzurra scende in campo all’Artemio Franchi di Firenze nel terzo match del sabato dell'undicesima giornata ...