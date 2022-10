(Di sabato 22 ottobre 2022) L'venivailper poi essereil giorno successivo,per un interoscolastico: è successo in unain provincia di Treviso, come riporta il Corriere del Veneto. Il Tar hato lache ora dovrà risarcire la donna con gli arretrati che le spettano. L'articolo .

Orizzonte Scuola

...il Tar ha condannato una scuola a risarcire di circa 9mila euro una maestra che era stata"... Ma dopo quasi un anno di attesa, l'si è ora rivolta al Tar che ha ordinato all'Istituto ...... "relegata al rango di lavoratrice a cottimo", per 15 volteil lunedì e licenziata il ... A distanza di oltre un anno da quella sentenza, però, nulla si è mosso e l'si è adesso rivolta ... Insegnante assunta il lunedì e licenziata il martedì, così per un anno, guadagnando 1600 euro anziché 9000. Tar condanna scuola L'insegnante veniva assunta il lunedì per poi essere licenziata il giorno successivo: è successo in una scuola in provincia di ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Treviso, maestra assunta il lunedì e licenziata il martedì per 10 mesi. Scuola deve pagare ...