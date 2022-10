INPS | in arrivo il bonus da 200€ | finalmente c’è la data

Leggi su chenews

(Di sabato 22 ottobre 2022) Sono tante le misure ancora in corso e che richiedono l’erogazione di un pagamento da parte dell’. Andiamo a vedere tutte le date di novembre. Non solo reddito di cittadinanza. Le misure per i cittadini italiani sono tante. In queste ultime settimane si è molto discusso del reddito di cittadinanza. Ma novembre sarà un mese importante anche per altri pagamenti. Ci riferiamo a Naspi e altri incentivi che stanno cercando di allentare la pressione generale. Per alcuni, l’attesa è altissima. Fonte foto: Adobe StockIl discorso che riguarda le date dei pagamenti è sempre molto caldo. Questo perché può capitare che non siano sempre rispettare. Al di là di alcune variabili che portano allo slittamento, l’ha stilato già un calendario da rispettare. Naturalmente, le agevolazioni non sempre sono per tutti. Ad esempio, la Naspi segue il ...