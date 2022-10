Infantino | «Mondiali femminili? Offerte inaccettabili per commercializzarli»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 22 ottobre 2022) Gianni, presidente della FIFA, ha parlato deiche si giocheranno la prossima estate Gianni, presidente FIFA, ha parlato dei prossimi2023 in conferenza stampa. LE PAROLE – «Il Mondiale 2023 ci costerà circa 400 milioni di dollari e speriamo di raggiungere il pareggio. In termini di preparazione, tutto è a buon punto: stadi bellissimi, sedi bellissime. Abbiamo iniziato la vendita dei biglietti, con grandi numeri e quindi, sta andando molto bene. L’unico neo è che stiamo cercando di commercializzare la Coppa del Mondo femminile per la prima volta in modo indipendente da quella maschile macento volte inferiori non sono accettabili. Tanto più se vengono da Paesi che ci sollecitano a insistere sui temi ...