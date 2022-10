Incendio in casa | morti tre fratelli di 12 | 14 e 22 anni Gravi mamma e papà e altri due bambini

I Carabinieri, insieme ai vigili del fuoco, stanno mettendo in sicurezza lo stabile per poter poi accertare le cause dell'- L'è divampato nella notte nella zona sud della città. ...Catanzaro è stata teatro di une di una tragedia la scorsa notte, in cui sono rimasti uccisi tre ragazzi di ...Il presente sito internet utilizza cookie e altre tecnologie al fine di analizzare il suo utilizzo del sito e mostrarle contenuti redazionali e pubblicità in base all'uso. Ciò è per noi importante poi ...Una famiglia devastata dalle fiamme a Catanzaro. Incendio in un appartamento e tragedia nella notte : 3 ragazzi sono morti e le vittime sono ...