(Di sabato 22 ottobre 2022) La legge sui giovani estesa a tutta la società: «Una lotta di civiltà». All’indice anche il film «Chiamami con il tuo nome» del regista italiano.anche solo nominare «i rapporti sessuali non tradizionali»

Corriere della Sera

"Certamentesoggetto alle nostre limitazioni, ma questo non ha niente a che vedere con la ... In gioco è il futuro dellae della nostra civiltà".Ore 20.00 - Meloni a Zelensky: 'L'Italiasempre dalla vostra parte' 'L'Italia è esempre ... Abbiamo discusso alcune delle nostre sfide comuni: la guerra di aggressione dellacontro l'... In Russia sarà vietato dire gay: da Peppa Pig a Guadagnino, Putin contro l’Occidente