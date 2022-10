Impaziente di cooperare | Zelensky plaude alla nomina del nuovo governo

(Di sabato 22 ottobre 2022) Il presidente dell'Ucraina Volodymyrha lanciato un chiaro messaggio all'indirizzo di Giorgia Meloni: "Attendo con impazienza una continua fruttuosa cooperazione per garantire pace e prosperità in Ucraina, in Italia e nel mondo"

TGCOM

... "Buona fortuna, caro Mario (Draghi)" Il premier belga, Alexander De Croo si congratula con la prima presidente del Consiglio donna in Italia e afferma di essere"diinsieme in ...Biden:di'Non vedo l'ora di approfondire la relazione speciale tra i nostri Paesi e lavorare in stretta cooperazione sulle sfide globali, compreso il sostegno all'Ucraina mentre ... Zelensky: "Auguri a Giorgia Meloni, impaziente di cooperare per la pace" Ma pure altri leader hanno speso parole dolci all'indirizzo di Meloni. "Come i leader nel G7, sono impaziente di continuare a lavorare per far avanzare il nostro sostegno all'Ucraina, chiedere conto ...Il presidente ucraino si congratula con la prima premier donna dell'Italia: ¬ęGarantiremo pace e prosperit√† nel mondo¬Ľ ...