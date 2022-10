(Di sabato 22 ottobre 2022) Un fantasma sta agitando la preparazione delledel 2026... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Il Foglio

Quella situazione diche perdurava da tempo, è stata affrontata e risolta mantenendo i ... Lesaranno seguite da oltre due miliardi di persone e saranno l'evento più importante dei ...Una scelta che è stata anche un modo furbesco per tirarsi fuori dall'in cui la Fondazione ...che ha avuto affidati dal Cio i servizi di ospitalità per le prossime tre edizioni delle, ... Impasse Olimpiadi. Le paure di Malagò sui tempi e la strana partita dei Cabassi Tra ricorsi e nomine si avvicendano diversi problemi: la costruzione del villaggio olimpico, il Palasharp e il PalaItalia. Inoltre, un altro turbamento per il presidente della Fondazione Milano Cortin ...