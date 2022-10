Il volo liberatorio della prima Premier d’Italia

Leggi su formiche

(Di sabato 22 ottobre 2022) Soltanto chi ha visto crescere politicamente Giorgia Meloni ha colto nella luce dei suoi occhi chiari, allauscita ufficiale da Premier, il fugace accenno ad unmentre leggeva la lista sprint e insieme record dei Ministri. “Nessuno sale troppo in alto se non con le sue ali”, recita un verso del poeta inglese William Blake che si attaglia all’ex giovanissima militante dei Gabbiani di Colle Oppio egenerazione Atreju che ora parla dallo scranno più alto del Quirinale. Tailleur blu navy, camicetta in tinta e scarpe azzurre di velluto, lady Giorgia come hanno già iniziato a chiamarla con rispetto e curiosità i giornalisti e la stampa estera, sfodera con tono pacato le prime chicchesorpresa più grande e clamorosa: la lista dei Ministri presentata e ratificata dal ...