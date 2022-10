Il tecno-sovranismo di Meloni ispirato a Bannon | Orbán e Trump

(Di sabato 22 ottobre 2022) Non è un governo conservatore, ma reazionario. Aveva promesso un esecutivo di alto profilo e invece ha profili modesti in ambiti cruciali. Inoltre fin d’ora possiamo prevedere che diritti e libertà civili non conosceranno una stagione felice

