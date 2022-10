Il ritorno di Brian Eno

(Di sabato 22 ottobre 2022)Eno è uno che non ha mai preso sottogamba il look. La prima volta che l’abbiamo visto somigliava a un personaggio del “Signore degli Anelli”, ostentava una lunga coda di cavallo bionda, indossava una blusa turchese con dei futuribili alettoni e aveva il viso impastato di fard. Era bellissimo, ma quello era il lontano 1972: per la precisione, il posto era lo stagno del Crystal Palace, e all’improbabile orario di mezzogiorno, Eno saliva sul palco di un minifestival con la sua nuova band, i Roxy Music, all’esordio ma destinati a definire il canone di un glam rock ad alto tasso intellettuale, all’edificazione del quale lui contribuiva zompettando davanti a un gigantesco sintetizzatore Arp 2600, impersonando il mago dei suoni. Ingenua preistoria. Adesso, superato il traguardo dei 70, Eno incarna (già: con lui si ha sempre la sensazione d’essere su un raffinato set di ...

NerdPool

...non è certo la prima volta che si parla di una presunta crisi tra Elisabetta Canalis ePerri ,... o per lo meno, la loro relazione sarebbe arrivata a un punto di non. Una crisi intensa, ...... allora avrebbe sicuramente senso ildi Woodkid, che ha già dato il via libera per l'...altre personalità molto conosciute come il maestro dell'orrore Junji Ito e i presentatori Conan O'e ... Saga 10: il grande ritorno di Brian K. Vaughan e Fiona Staples – Recensione