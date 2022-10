Il Papa non molla la Cina | rinnovato l' Accordo sui vescovi

C'è tanto tempo per essere felici eva sprecato. Vi voglio bene '. Colme di dolore le parole pronunciate dalla sorella minore di Francesco, Daria , la prima a parlare sull'altare con la voce ...Proprio nella sala d'aspetto il personale l'aveva accompagnata, dopo che la donna era arrivata al triage con qualche lieve dolore: la neonataha voluto sentire ragioni ed è subito 'emersa' dal ...Sarà una settimana densa, per Papa Francesco, che vedrà la visita del presidente cipriota Nicos Anastasiades e del presidente francese Emmanuel Macron. Sullo sfondo, la crisi europea, di cui la guerra ...Primo giorno di scuola anche per mamma e papà. Stavolta sono i figli a portare mano per mano i loro genitori per il primo, ufficiale, giorno di governo Meloni. I vari ministri del neo ...