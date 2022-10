Il negazionismo dei pacifisti putiniani che incolpano Zelensky della guerra di Putin

(Di sabato 22 ottobre 2022) Ormai siamo aldue punto zero, ildi secondo grado, ildoppio, ilal cubo, rinforzato, sinergico, a slavina, alla rinfusa, random, meta-gaglioffo e ultra-paraculo. Siamo cioè al punto che non solo il pacifista negazionista trascura – vale a dire, appunto, nega – i fatti criminali dell’operazione speciale, ma nega l’esistenzapropaganda – che egli stesso fa, o che lascia fare ai colleghi – che dal 24 febbraio viene opposta alle ragioni e all’azione di chi resiste all’aggressione. Se è complicato, sciogliamola così: quello, il pacifista negazionista, sta su tutti i giornali salvo un paio, in ogni postribolo televisivo salvo nessuno, a scrivere, a dire, a ripetere, nell’ordine: cheè notoriamente un dittatore sanguinario; ...

Notizie Geopolitiche

...di Annalisa Misceo I 6 tratti principali della personalità sociopatica rivelati da un esperto... Grande Fratello Vip 7 : il lato oscuro di Marco Bellavia, trae complottismo Marco ......le risorse che erano state messe in passato per il PattoSindaci e per i Piani d'Azione per l'Energia Sostenibile. Insomma, scarsa rappresentanza femminile, contrarietà all'aborto,... Usa. Il negazionismo repubblicano: vittoria dei democratici alle elezioni di midterm Quanto durerà questa campagna per ignorare i crimini verso donne e bambini dell’operazione speciale del Cremlino in nome di una pace che non tiene conto degli aggreditiMario Tozzi e le sue incursioni nel passato nel presente e nel futuro della vita dei Sapiens saranno di nuovo in onda su Rai3 a partire da sabato 15 ottobre alle 21.45. “ Sapiens – un solo pianeta”, u ...