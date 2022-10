Il ministero della Sovranità alimentare? Tra le ironie | Slow food esulta | «Non è autarchia | perché è tema attuale»

(Di sabato 22 ottobre 2022) A poche ore dal giuramento dei nuovi ministri, ilchiamato dell’Agricoltura eaffidato a Francesco Lollobrigida ha scatenato non pochesui social. Ma mentre l’ex presidenteCamera Laura Boldrini fa sarcasmo sull’ananas presto «fuori legge» e l’economista Carlo Cottarelli si interroga sulla legalità del baccalà dei Mari del Nord, a intervenire è la presidente di, spiegando come la nuova denominazione scelta dal governo Meloni contenga in realtà concetti più seri. «Direnon è dire», chiarisce Barbara Nappini, «è il diritto dei popoli a determinare le proprie politiche alimentari senza costrizioni esterne legate a ...

I materiali per la guerra a spese dei soldati A confermare l'inadeguatezza del materiale fornito dalDifesa russo, c'è anche un fatto clamoroso: pur di farsi trovare sufficientemente ......- afferma l'avvocato De Pascalis - di spiegare tutto al pubblicoal quale abbiamo già chiesto l'interrogatorio del nostro assistito che dovrà riferire le circostanze specifiche...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...E’ questa una delle novità introdotte dalla Nuova Biblioteca Pubblica "Luigi Fumi" di Orvieto. Ad aiutare gli utenti nella scelta dei libri, infatti, c’è un ...