Il Milan liquida la pratica Monza e aggancia il Napoli

(Di sabato 22 ottobre 2022) Finisce 4 a 1 a San Siro tra. I rossoneri si portano a 26 punti in classifica eno il, in attesa che gli azzurri scendano in campo (domani alle 20,45 all’Olimpico, contro la Roma). È stata una partita senza storia. Mattatore è stato Brahim Diaz autore di una doppietta nel primo tempo che ha tagliato le gambe alla squadra di Palladino. Il primo gol, al 13esimo minuto, Brahim l’ha segnato in percussione ricevendo direttamente da Tatarusanu. Il gol ha ricordato molto la marcatura dello spagnolo la settimana scorsa, contro la Juventus. Non è la prima volta che ilsegna dritto per dritto, dal portiere agli attaccanti senza troppi fronzoli. È una caratteristica della squadra di Pioli.Ilha provato a costruire qualcosa, un colpo di testa a botta sicura ...