(Di sabato 22 ottobre 2022) AGI - Febbre da. E' boom dial: l'estrazione di sabato sera metterà in palio 293,2di euro, attualmente il secondo premio più alto al mondo - dopo il Powerball statunitense arrivato a 580di dollari - e tra i più ricchi delle lotterie di tutti i tempi. E' caccia senza tregua al 6 magico. Il premio milionario è una calamita per gli italiani: nonni, manager, universitari. Tutti in fila per battere il banco. E la crescita delva di pari passo con l'aumento del numero delle combinazioni. Erano pari a 8.937.356 – con unda 200– nella giornata del 10 maggio scorso, per salire fino a 12.321.790 sabato 13 agosto -a 250 ...

AGI - Agenzia Italia

In 25 anni 124In 25 anni di storia del SuperEnalotto sono stati assegnati 124in 17 regioni per un valore totale di premi distribuiti di oltre 4 miliardi di euro. Tra le regioni più ...... continua a far gola a tutti; il fortunato giocatore si portò a casa156 milioni di euro con una schedina da 2 euro. Come abbiamo scritto in apertura, cresce il valore delche questa ... Il Jackpot da quasi 300 milioni fa giocare le giocate al Superenalotto Quello per l'estrazione di sabato sera è attualmente il secondo premio più alto al mondo - dopo il Powerball statunitense arrivato a 580 milioni di dollari - e tra i più ricchi delle lotterie di tutti ...La Puglia si conferma vincente grazie al SuperEnalotto: nel concorso del 1 ottobre, come riporta Agipronews, è stato centrato un “5” da 18.775,93 euro. La giocata vincente ...