Il governo nero cambia i nomi dei ministeri | e arriva la retorica identitaria da Ventennio

(Di sabato 22 ottobre 2022) Non sono fascisti nel senso storico del termini ma già ilasciano un sapore da. C on ilMeloniil 'lessico' dei, che acquisisce parole tipiche dell'...

In giacca nera, top, pantalone- davanti al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ... alle 10:35, tutti i ministri hanno giurato nelle mani del presidente Mattarella: il...La presidente Meloni, visibilmente felice e con indosso un tailleur, come da prassi formale ha ... ECCO CHI SONO I MINISTRI DELMELONI Il centrodestra si era presentato iericompatto al ...Un governo nero e reazionario che non promette nulla di buono avendo come riferimento la Polonia omofoba e autoritaria.Entrano parole come "merito", "sovranità alimentare", e arriva la natalità. Poi una scivolata sul "made in Italy" ...