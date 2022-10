Il Governo Meloni sulla stampa Libero in rosa | per la Cnn ' l' Italia da decenni mai così a destra'

Il presidente di Confindustria a margine della Festa dell'Ottimismo organizzata dal Foglio a Firenze: "Ildal giorno uno, quindi da domani, dovrà intervenire sul tema dell'energia ...Con la nomina dei ministri del nuovo, il momento della verità per la prima premier donna in Italia si avvicina sempre di più. Infatti, i mercati finanziari internazionali, che detengono 760 miliardi di euro del debito ...Cruciali le prime sfide economiche che dovrà affrontare il governo Meloni. Una è il capitolo bollette che si dovrebbe tradurre in un ulteriore decreto per aiutare famiglie e imprese. Altro passaggio f ...Si è conclusa la cerimonia del giuramento del nuovo governo, il primo guidato da una donna. Al Quirinale, la premier Giorgia Meloni e i 24 ministri hanno recitato la formula di rito davanti al preside ...