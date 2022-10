Il governo Meloni e il conservatorismo in rosa

Leggi su formiche

(Di sabato 22 ottobre 2022) Stamani a Roma si svolge al cospetto del presidente della Repubblica il giuramento del primodi Giorgia. Ha inizio così, dopo una tempestiva incubazione, il primo esecutivo guidato da una donna della storia italiana. Anche soltanto per questa buona ragione si può dire che siamo innanzi ad una rivoluzione vera nella politica nazionale. La leader di Fratelli d’Italia in dieci anni ha creato dal nulla un partito e ha lentamente scalato i consensi, arrivando poi nel corso della passata Legislatura ad essere maggioritaria, infine catturando il cuore degli italiani. Questa impresa impossibile è stata non solo possibile ma si è realizzata grazie a due fattori decisivi: la crisi epocale della sinistra e l’ideologia di fondo che guida ilsmo. Sul primo tema c’è poco da aggiungere agli accadimenti noti a tutti. Dopo ...