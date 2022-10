Il governo ha giurato Meloni | Serviremo l' italia con orgoglio e senso di responsabilità

(Di sabato 22 ottobre 2022) AGI - Sobrietà, emozione e alla fine grandi sorrisi. Giorgiagiura da presidente del Consiglio nelle mani di Sergio Mattarella. Tailleur pantalone scuro e braccialetto tricolore, qualche attimo di emozione, poi la premier giura scandendo a memoria la formula di rito, guardando negli occhi il presidente della Repubblica. Alla fine i due si sorridono e la prima premier donna della storia repubblicana affianca il capo dello Stato per veder sfilare i suoi ministri e stringere loro la mano dopo la firma del decreto di nomina. Giuramento del nuovo. Seguiteci in diretta: https://t.co/2JnqHVFDCv pic.twitter.com/TFy16u7bca — Giorgia? (@Giorgia) October 22, 2022 Prima i due vicepremier, Antonio Tajani emozionatissimo ripete una parola del testo, Matteo Salvini inforca gli occhiali, ...

Ilè politico e farà le sue scelte, ma il canale di comunicazione tra Sergio Mattarella e Giorgia Meloni è aperto. Già nelle scorse settimane ci sono stati contatti, il risultato è stata ieri ...... Sergio Mattarella, e insieme ai suoi ministri ha(recitando la formula di rito a memoria) ...invitano la nuova premier italiana a "lavorare insieme e restare uniti" Verso il nuovo: ...La nuova premier e la sua squadra questa mattina hanno giurato al Colle per il giuramento. Qui la diretta anche in video. Da Bruxelles Ursula von der Leyen parla di “relazioni costruttive”, gioisce il ...Roma, 22 ott. (Adnkronos) - "Un Pontefice, uno statista, un santo. Ho avuto l'onore e il privilegio di conoscerlo e sono onorata che sia il Santo di questo giorno così particolare per me". Lo scrive..