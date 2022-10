Il governo di Giorgia Meloni ha giurato al Quirinale Von der Leyen | Pronta e lieta di lavorare con lei

Ilguidato daMeloni si appresta a entrare in carica in uno dei momenti più complessi e delicati per l' economia dell'Italia . Il Paese, così come altri nella regione europea, sta ...Il presidente del Consiglio,Meloni, ha giurato al Quirinale, nelle mani del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.Il nuovo governo italiano è ufficialmente in carica: stamane infatti al Quirinale la premier Giorgia Meloni insieme ai ministri ha giurato davanti al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. All ...Il nuovo Governo si è costituito. Dopo la cerimonia del giuramento e il momento conviviale e dopo il picchetto d’onore con cui Giorgia Meloni ha lasciato il cortile d’onore, arriva il primo messaggio ...