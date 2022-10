Il Giuramento del Ministro degli Esteri Antonio Tajani

Roma 21 ottobre 2022 La PresidenteConsiglio incaricata Giorgia Meloni e la sua squadra di Ministri effettueranno al Quirinale ildavanti al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Dalla mattina giornalisti, ...Il leader della Lega e nuovo ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, è arrivato in piazzaQuirinale, per ilche si terrà alle 10. Salvini e giunto insieme alla compagna ...Una premier in total black. Giorgia Meloni ha scelto - come per le consultazioni - un completo scuro per il giuramento da presidente del Consiglio al Quirinale. Tailleur però, stavolta, con giacca ...(Adnkronos) – Un rito codificato, scandito dalle norme della Costituzione. Il giuramento del nuovo governo Meloni scorre tra parole e firme che contano, con gli sguardi e le movenze più ingessate per ...