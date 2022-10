Il giuramento del Governo di Giorgia Meloni La diretta

... prima donna premier nella storia della repubblica italiana, ha scelto un guardaroba istituzionale per ilche si è svolto nel Salone delle FesteQuirinale davanti al Presidente della ...... ma a stupire gli utentiweb è la scelta della musica in sottofondo. La Bernini si appresta a fare il suoall'Italia sulle note di 'T'appartengo' di Ambra Angiolini . Una canzone dal ...Subito dopo il giuramento al Quirinale, è corsa nella chiesa del quartiere Testaccio dove si sono svolti i funerali ...Giorgia Meloni ha messo insieme un esecutivo di alto livello che dovrà far fronte alle tante emergenze del Paese: dal caro energia alle ...