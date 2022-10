Il giuramento a memoria e il braccialetto tricolore | così Giorgia Meloni fa il suo ingresso nella storia

(Di sabato 22 ottobre 2022) La formula di fedeltà alla Repubblica recitata a, ildi stoffa, l’emozione visibilissima.ha giurato da presidente del Consiglio davanti al capo dello Stato, Sergio Mattarella, entrandoufficialmentecome prima donna alla guida di un governo italiano. Il giorno delfa il suoSorridente, composta, concentrata, come sempre un po’ “secchiona”,ha dato comunque l’impressione di fare una grande fatica a contenere l’emozione, mentre uno per uno sfilavano per il propriodavanti a lei e a ...

...al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella - Meloni ha recitato la formula di rito a,... che ha preferito leggere il rito di. A metà tra i due Matteo Salvini : l'altro ...AGI/Vista - La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha giurato davanti al Presidente Mattarella. Look sobrio con un tailleur nero e la formula delrecitata a. QuirinaleC'è chi fa affidamento sulla propria memoria, come Giorgia Meloni. C'è chi per non sbagliare, come Tajani, preferisce leggere. Il giuramento ...Voce emozionata ma sicura. Frasi imparate a memoria. Emozionata Giorgia Meloni ma anche consumata professionista. E dunque non ha sbagliato niente Meloni alla cerimonia del giuramento. È ...