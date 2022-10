Il giorno di Galliani e Maldini

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 22 ottobre 2022) Può anche darsi che in un qualche baule nella soffitta di Casa Milan stia nascosto un ritratto di Paoloche appassisce al posto dell'originale. Sicuramente non è così per Adriano: nella bella intervista in onda in questi giorni su Dazn lo vediamo vecchio, orgoglioso di esserlo, incline alla commozione, per nulla preoccupato di interrogarsi a voce alta su come sarà la fine di tutto, chesi augura sopraggiunga sul più bello, al culmine di una festa scudetto, Champions o promozione in Serie A. È la trasposizione calcistica di quell'antica leggenda Quechua secondo la quale il Condor, quando si sente stanco e in pace con la vita, decide di andarsene sul proprio campo di battaglia e si lascia cadere dalla montagna più alta senza battere le ali. A ogni modo, non è oggi che succederà. Non sabato sera a San Siro, la ...