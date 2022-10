ilGiornale.it

Ma le auguriamo di avere successo per l'Italia", annota Calenda che sceglie il. Poi i messaggi benaugurati terminano o quasi. La senatrice Alessandra Maiorino, pentastellata, commenta l'...... effectively givingto the role of the market mechanism in controlling greenhouse gas ... It will promote aand rational global climate governance system for win - win results, continue to ... Il fair play di Renzi e Calenda. Chiamata alle armi di Pd e 5s Il leader di Iv fa gli auguri per primo. Azione segue Letta ripete "opposizione". Conte contro Fi e Crosetto Soltanto Matteo Renzi, a inizio giornata, fa «un grande in bocca al lupo» pubblico a Giorgi ...Gesto di fair play di Davide De Carli durante Alpo Club- Pastrengo: «Era una cosa talmente evidente che sono rimasto sbigottito» ...