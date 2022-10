Il dissenso come reato d' opinione

(Di sabato 22 ottobre 2022) C'è un tarlo che ci rode da qualche giorno, non a tal punto da toglierci il sonno, eppure fastidioso.

Valigia Blu

... il biografo di tanti personaggi del fascismo, ma anche del cattolico delErnesto ...unica colpa è stata quella di aver voluto sostituire un personaggio su cui "è meglio non dire niente"...... Porta Portese con obiettivo il Miur gruppi di studenti hanno inscenato il loro. Ma con ... perché uomini portati al cappio nella nostra democrazia sono vietati e si configuranoreati. ... Come ha fatto Vladimir Putin a silenziare il dissenso in Russia