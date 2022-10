(Di sabato 22 ottobre 2022) Sono lontani i tempi in cui il presidente russo Vladimir Putin e l’ex premier israeliano Benjamin Netanyahu tenevano almeno un colloquio telefonico a settimana. Indice dimolto intensi tra il Cremlino e lo Stato ebraico, in grado di abbracciare molti dossier riguardanti soprattutto il medio oriente. Oggi la situazione appare abbastanza diversa. Pochi giorni InsideOver.

InsideOver

Soltanto nel corso degli anni Duemila ildei rapporti tra l'Occidente e la Russia di ... e oggi cercano una facile 'riverginazione', delegittimando come loro costumei propri ......ad affrontare una situazione sanitaria e umanitaria spaventosa e in continuo. In ... la popolazione deve poter accedere anche alle strutture sanitarie , sfidaa Port - au - ... Il costante deterioramento dei rapporti tra Russia e Israele Le persone ad Haiti vivono in condizioni terribili e si trovano quotidianamente ad affrontare una situazione sanitaria e umanitaria spaventosa e in continuo deterioramento, avverte Medici Senza Fronti ...L'utile si è attestato a 33 mln di euro dalla perdita di 2 mln dei primi 9 mesi del 2021. I ricavi sono balzati del 17,7% a 1.165,6 mln con un +3,4% dei volumi. -0,9 mln per la cessazione delle attivi ...