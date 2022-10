Il commissario Strati a Cretarossa | “Qui per ascoltare la voce del quartiere”

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 22 ottobre 2022) Nettuno – IlStraordinario Bruno, accompagnato dal subGerardo Infantino, dal comandante della Polizia Locale Albino Rizzo e dal dirigente dell’Area Lavori Pubblici Benedetto Sajeva, hanno incontrato il Presidente del Comitato didied alcuni componenti, effettuando un sopralluogo in vari punti per verificare le criticità e le soluzioni da adottare. In particolare, Piazza Sant’Anna, Piazzetta dello Sport, Via dell’Olmo, Via Achille Grandi e Via Capitan Canducci, Via della Liberazione e Via Tranreaut. “Siamo qui perladel– dichiara ilBruno– qualche intervento lo stiamo già facendo come l’asfalto di via Michelangelo e i ...