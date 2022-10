Il cast bomba di Pechino Express 2023 | ci sono anche Giorgia Soleri e Federica Pellegrini

Leggi su blogtivvu

(Di sabato 22 ottobre 2022) E’ unquello di. A breve i concorrenti partiranno per questa nuova avventura televisiva che li vedrà successivamente in onda su Sky e in streaming su NOW. Ildi: ecco i concorrenti ufficiali La nuova avventura si svilupperà tra India, Borneo malese e Cambogia e... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.