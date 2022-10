Il caso dell’insegnate assunta il lunedì e licenziata il martedì per un anno | il Tar condanna la scuola

(Di sabato 22 ottobre 2022) A Conegliano nel Trevigiano il Tar hato unaa risarcire di circa 9mila euro una maestra che era stata«a cottimo», ovvero affidandole l’incarico ilper poi licenziarla il giorno successivo per l’interoscolastico. A riportare la vicenda è stato il Corriere del Veneto, sottolineando che si tratterebbe di una storia risalente all’scolastico 2018-2019. Dopo essersi rivolta al sindacato degli insegnanti per farsi riconoscere un equo trattamento economico, nell’aprile del 2021 la docente era riuscita ad ottenere dal Tribunale di Treviso il riconoscimento del servizio part-time al 50% per tutto l’scolastico. Una decisione che avrebbe dovuto cambiare anche il tipo di retribuzione della docente che – come scrive il quotidiano ...

