I Sentinelli scendono in piazza contro il Governo | “Non saremo la nuova Ungheria o la nuova Polonia”

(Di sabato 22 ottobre 2022) Cominciano i primi atti di aperto dissenso nei confronti del nuovoMeloni: è ora in corso inFontana, a Milano, la manifestazione antifascista ‘Resistiamo’, promossa daidi Milano. La protesta è stata aperta dal Good News Female Gospel Choir mentre insventolano le bandiere della pace e deidi Milano con gli slogan ‘laici e antifascisti’, ‘la 194 non si tocca’ e ‘viva la libertà’. Tra le associazioni presenti anche Arcigay Milano, Famiglie Arcobaleno – associazione genitori omosessuali e il coordinamento dei collettivi studenteschi di Milano e provincia. Le parole del portavoce deiPaladini: “Non vogliamo diventare lao la...

neXt Quotidiano

La manifestazione era sostenuta anche dall'Arci, dai sindacati di base, dai, dai Fridays ... Ma anche un monito nei confronti di chi ridicolizza le persone chein piazza per la pace: ...La manifestazione era sostenuta anche dall'Arci, dai sindacati di base, dai, dai Fridays ... Ma anche un monito nei confronti di chi ridicolizza le persone chein piazza per la pace: ... I Sentinelli scendono in piazza: "Non saremo la nuova Ungheria o Polonia" Il titolo della manifestazione e l’hastag prescelto è #Resistiamo e già questo dice molto. I Sentinelli di Milano sabato alle 16 saranno in piazza Fontana per protestare contro l’elezione di Ignazio L ...