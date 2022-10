I patrioti arrivano al potere in Europa Meloni premier | esultano Orban e Le Pen

È il giorno del giuramento del nuovo governo di . E dal resto del mondole reazioni di leader dei Paesi e dell'Ue. 'Congratulazioni a Giorgia Meloni per la sua ... Ovunque in Europa i......26 Meloni: "Serviremo l'Italia con orgoglio e responsabilità" 11:19i complimenti anche di Marine Le Pen: "al potere" 10:57 Orbàn si congratula con Meloni: "Grande giorno per la ...Bruxelles si congratula, la elogia perché prima premier donna e la invita a cominciare subito il lavoro insieme, all'interno delle due famiglie dell'Unione europea e della Nato ...(Adnkronos) – “A Giorgia Meloni, nuova Presidente del Consiglio dei ministri italiani e a Matteo Salvini, vice Premier, tutti i miei auguri di riuscita. Ovunque in Europa i patrioti arrivano al potere ...