I droni iraniani in Russia spiegano forza e limiti delle sanzioni occidentali

(Di sabato 22 ottobre 2022) Il segretario di Stato statunitense, Antony Blinken, sostiene che il fatto che ladebba importare tecnologia militare è un segno che lestanno funzionando. E si riferisce agli acquisiti di sistemi aerei dall’Iran (velivoli senza piloti, loitering munition, e forse a breve missili balistici a corto raggio), che Mosca sta usando sul campo di battaglia in Ucraina per sopperire mancanze tecniche. Punto importante prima di andare avanti: Iran enegano pubblicamente che queste forniture siano vere, e dicono che sono frutto di una campagna di disinformazione occidentale. Leimposte dopo l’invasione voluta da Vladimir Putin hanno effettivamente messo in difficoltà il Paese soprattutto sul piano tecnologico. L’isolamento russo su questo segmento è tale che “gli ...

