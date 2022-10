I 7 più 3 sintomi da riconoscere subito per intervenire e la campagna #ogniminutoèprezioso che Alice italia odv lancia per il 29 ottobre

Leggi su iodonna

(Di sabato 22 ottobre 2022) Il legame donne e ictus è presto detto. Una donna su cinque ha a che fare con l’ictus nel corso della vita e la mortalità è il doppio di quella per il cancro al seno. Quali donne sono più a rischio ictus L’ictus è dovuto alla rottura o chiusura improvvisa di un vaso sanguigno del cervello che danneggia le cellule, togliendo loro l’ossigeno e il nutrimento. Anche se il 75 per cento degli ictus si registra dopo i 65 anni, il rischio per le donne esiste anche in età fertile. perché vari fattori condizionanti – ormonali, metabolici, genetici – si possono presentare anche nelle donne giovani. Leggi anche › I giovani trascurano idell’ictus Purtroppo sono poche le persone consapevoli del potenziale pericolo del binomio donne e ictus. Anche se ...