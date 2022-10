Grande Fratello Vip | l’ex di Marco Bellavia fa confessioni sconvolgenti | ' ' Ha rischiato la vita | ricovero d’urgenza' '

(Di sabato 22 ottobre 2022)continua a far parlare di sé nonostante sia lontano dalla casa delVip. Ecco cosa ha rivelato la sua ex fidanzata.

La comica è stata indicata tra coloro che lo avrebbero bullizzato, nella casa delVip, costringendolo quindi al ritiro, prima di venire eliminata essa stessa. Inoltre, proprio per il ...Nel 2020 è stata tra i concorrenti più amati delVIP 5 , arrivando in finale CLICCA QUI PER LA CARRIERA COMPLETA DI STEFANIA ORLANDOMarco Bellavia continua a far parlare di sé nonostante sia lontano dalla casa del Grande Fratello Vip. Ecco cosa ha rivelato la sua ex fidanzata.Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...